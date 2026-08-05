Масований удар по енергетиці Дніпропетровщини: 126 тисяч родин залишилися без світла
Росіяни 5 серпня, атакували енергооб’єкти Групи ДТЕК у Дніпропетровській області - без світла залишились 126 тисяч родин
Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.
Зазначається, що 5 серпня через численні ворожі обстріли Російської Федерації без світла залишилися 126 тисяч родин Нікополя, Марганця, Покрова і сусідніх населених пунктів.
"Енергетики ДТЕК почали відновлення щойно це стало можливим. Однак пошкодження значні — ремонт потребуватиме часу", - поінформували в компанії.
Нагадаємо, що російські військові майже 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, пошкоджені підприємство, освітній заклад, будинки, одна людина зазнала поранень.
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