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09 липня 2026, 22:58

"Розважилися" крадіжкою: у Рівному поліція знайшла підлітків, які зіпсували декор магазину

09 липня 2026, 22:58
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Фото ілюстративне
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9 липня під час моніторингу соціальних мереж в одному із телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, на якому двоє дівчат зривають декоративні квіти, що були прикріплені на стіні біля входу торгового закладу на вулиці Театральній

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Працівники ювенальної превенції Рівненського районного управління поліції спільно з офіцерами служби освітньої безпеки оперативно встановили особи порушниць. Ними виявилися дві 13-річні жительки Рівного.

Наразі правоохоронці поспілкувалися з однією з дівчат та її матір’ю. Під час бесіди школярка пояснила, що вони скоїли крадіжку 2заради розваги".

На матір неповнолітньої поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — неналежне виконання батьківських обов’язків.

Також правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності матері другої учасниці інциденту.

Нагадаємо, що у Харкові 16 червня компанія осіб, серед яких були неповнолітні, в публічному місці розпивала алкогольні напої та зухвало поводилася. Усіх учасників притягнули до відповідальності.

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крадіжка поліція підлітки Рівне
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