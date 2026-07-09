В Україні дорожчає бензин: які цінники на АЗС
В Україні на тлі ситуації на Близькому Сході регулярно змінюються ціни на АЗС. Стало відомо, як наразі змінились цінники на заправках
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 9 липня в Україні середні ціни на АЗС такі:
- бензин А-95 преміум – 78,72 гривні за літр (+0.02 гривні);
- бензин А-95 – 74,60 гривні за літр (+0.03 гривні);
- бензин А-92 – 69,53 гривні за літр (+0.13 гривні);
- дизпальне – 75,94 гривні за літр (+0.02 гривні);
- автогаз – 40,07 гривні за літр (без змін).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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