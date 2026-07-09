Кривавий день у Херсоні: окупанти масово атакували місто дронами, є загиблі та десятки поранених

Фото: прокуратура Херсонської області

Впродовж 9 липня 2026 року російська армія здійснила авіаудари, також атакувала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 32 - дістали травм.

Так, вранці у Херсоні окупанти дроном атакували автомобіль – загинули двоє співробітників Пенсійного фонду, це 58-річний чоловік і жінка 57-ми років.

Впродовж дня в обласному центрі через ворожі атаки за допомогою БпЛА поранення різного ступеню важкості отримали ще 28 людей. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, медичні працівники, співробітник поліції.

Ще чотири людини дістали травм у селі Висунці внаслідок вибуху авіаснарядів, випущених по населеному пункту російською авіацією.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобіль ЕМД, маршрутний та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що вдень 9 липня російські окупанти атакували Херсон. "Ціллю" дрона став маршрутний автобус.