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09 липня 2026, 19:47

Кривавий день у Херсоні: окупанти масово атакували місто дронами, є загиблі та десятки поранених

09 липня 2026, 19:47
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Фото: прокуратура Херсонської області
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Впродовж 9 липня 2026 року російська армія здійснила авіаудари, також атакувала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 32 - дістали травм.

Так, вранці у Херсоні окупанти дроном атакували автомобіль – загинули двоє співробітників Пенсійного фонду, це 58-річний чоловік і жінка 57-ми років.

Впродовж дня в обласному центрі через ворожі атаки за допомогою БпЛА поранення різного ступеню важкості отримали ще 28 людей. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, медичні працівники, співробітник поліції.

Ще чотири людини дістали травм у селі Висунці внаслідок вибуху авіаснарядів, випущених по населеному пункту російською авіацією.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобіль ЕМД, маршрутний та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що вдень 9 липня російські окупанти атакували Херсон. "Ціллю" дрона став маршрутний автобус.

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