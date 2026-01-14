Фото: ДСНС

Зранку 13 січня біля села Вереси Житомирського району сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок зіткнення водія мікроавтобуса затисло між сидінням та кермом. Щоб визволити чоловіка, рятувальники розрізали металеві конструкції автомобіля спеціальним інструментом. Постраждалого на ношах доправили до карети "швидкої".

Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, 1 січня на Хмельниччині водій вантажівки загинув під колесами трактора, поки кріпив буксирувальний трос. Правоохоронціі встановлюють обставини події.