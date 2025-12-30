Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На зупинці громадського транспорту на вулиці Київській юнак зайшов до тролейбуса, що рухався в напрямку вулиці Покровської. За словами хлопця, коли він став на сходи та взявся за поручень, відчув удар струмом. Після цього він вийшов з тролейбуса та повідомив про це рідним, з якими пізніше звернувся до лікарні. Нині 16-річний юнак перебуває під наглядом медиків.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Транспортний засіб вилучили.

Нагадаємо, у Києві на станції "Видубичі" 16-річний підліток виліз на вагон електрички. Від отриманого удару струмом він загинув.