30 грудня 2025, 12:45

У Житомирі 16-річного юнака вдарило струмом у тролейбусі

30 грудня 2025, 12:45
Фото: поліція
Подія сталася у Житомирі у понеділок, 29 грудня, близько 15:40

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На зупинці громадського транспорту на вулиці Київській юнак зайшов до тролейбуса, що рухався в напрямку вулиці Покровської. За словами хлопця, коли він став на сходи та взявся за поручень, відчув удар струмом. Після цього він вийшов з тролейбуса та повідомив про це рідним, з якими пізніше звернувся до лікарні. Нині 16-річний юнак перебуває під наглядом медиків.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Транспортний засіб вилучили.

Нагадаємо, у Києві на станції "Видубичі" 16-річний підліток виліз на вагон електрички. Від отриманого удару струмом він загинув.

Житомир події струм підліток тролейбус
