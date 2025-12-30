13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 12:45

В Житомире 16-летнего юношу ударило током в троллейбусе

30 декабря 2025, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось в Житомире в понедельник, 29 декабря, около 15:40

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На остановке общественного транспорта на улице Киевской юноша вошел в троллейбус, двигавшийся в направлении улицы Покровской. По словам парня, когда он встал на лестницу и взялся за поручень, почувствовал удар током. После этого он вышел из троллейбуса и сообщил об этом родным, с которыми позже обратился в больницу. Сейчас 16-летний парень находится под наблюдением медиков.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Транспортное средство изъяли.

Напомним, в Киеве на станции "Выдубичи" 16-летний подросток вылез на вагон электрички. От полученного удара током он погиб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомир происшествия ток подросток троллейбус
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь
30 декабря 2025, 13:41
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 13:22
Россия превратила мирный Купянск в руины – фото с фронта
30 декабря 2025, 13:08
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
30 декабря 2025, 13:04
На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил женщину
30 декабря 2025, 13:01
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 12:55
Завершение войны в Украине зависит не от желания Трампа и не от доброй воли Зеленского, а от готовности Путина
30 декабря 2025, 12:52
На Харьковщине два брата работали на россиян: младший был еще школьником
30 декабря 2025, 12:35
ГПСУ рассказала, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
30 декабря 2025, 12:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »