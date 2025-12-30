Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На остановке общественного транспорта на улице Киевской юноша вошел в троллейбус, двигавшийся в направлении улицы Покровской. По словам парня, когда он встал на лестницу и взялся за поручень, почувствовал удар током. После этого он вышел из троллейбуса и сообщил об этом родным, с которыми позже обратился в больницу. Сейчас 16-летний парень находится под наблюдением медиков.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Транспортное средство изъяли.

Напомним, в Киеве на станции "Выдубичи" 16-летний подросток вылез на вагон электрички. От полученного удара током он погиб.