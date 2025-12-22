15:19  22 грудня
22 грудня 2025, 10:07

Одещина під атакою РФ: пожежі на енергооб'єктах та складах із добривом

22 грудня 2025, 10:07
Фото: ДСНС Одещини
Російські війська масовано обстріляли Одещину. За попередньою інформацією, постраждала одна людина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атак виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури міста та області.

Також пошкоджено складські будівлі з добривом і сільськогосподарською технікою.

Рятувальники працювали в складних умовах через постійні "повітряні тривоги".

Нагадаємо, вночі, 22 грудня, в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

19 грудня 2025
