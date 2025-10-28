На Житомирщині мікроавтобус з'їхав у кювет: постраждала жінка

Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 55-річний водій мікроавтобуса Opel Movano не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет.

Внаслідок ДТП травми отримала 52-річна пасажирка мікроавтобуса, її госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 26 жовтня на Хмельниччині мікроавтобус з'їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці.