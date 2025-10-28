В Житомирской области микроавтобус съехал в кювет: пострадала женщина

Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 55-летний водитель микроавтобуса Opel Movano не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка микроавтобуса, ее госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 26 октября на Хмельнитчине микроавтобус съехал в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте.