Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
Сьогодні, 30 червня, у Житомирському районі лунатимуть потужні вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – запевнив Віталій Бунечко.
Нагадаємо, на Рівненщині вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ворожої ракети.
Біля Дніпра збили новітню російську ракетуВсі новини »
28 червня 2025, 13:23На Харківщині діти підірвались на невідомому предметі
28 червня 2025, 13:03На Львівщині саморобна петарда вибухнула в руках студента
27 червня 2025, 13:26
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Чотирьох військовослужбовців з Київщини судитимуть за невиконання бойового наказу
30 червня 2025, 11:59Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео
30 червня 2025, 11:40В ОП розповіли, як цивільних готуватимуть до національного спротиву
30 червня 2025, 11:35За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 окупантів та знешкодили майже 500 безпілотників
30 червня 2025, 11:22Атака дронів на Кривий Ріг: троє поранених, один – у тяжкому стані
30 червня 2025, 11:08Обстріли Харківщини: 2 загиблих і 8 поранених, серед них – дитина
30 червня 2025, 10:51На Черкащині інспектор колонії намагався продати наркотики засудженим
30 червня 2025, 10:49Віднесло у відкрите море: військові моряки врятували п'ятьох цивільних
30 червня 2025, 10:40На Харківщині прикордонники знищили блокпост і танк окупантів
30 червня 2025, 10:30На Тернопільщині примусово лікуватимуть жінку, яка вбила доньку та намагалася покінчити життя самогубством
30 червня 2025, 10:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл