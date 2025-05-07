Працівник СТО вкрав авто і врізався в стовп
У Києві затримали працівника СТО, який вкрав чуже авто. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
27-річний киянин звернувся до поліції. Він розповів, що залишив своє авто а сервісному центрі. Проте згодом він дізнався, що машина зникла.
Поліцейські з'ясували, що винен в цьому 24-річний працівник станції обслуговування. Він без дозволу власника сів у Skoda Octavia разом зі знайомим. Поїздка завершилась тим, що вони врізались у стовп та втекли.
Правоохоронці затримали фігуранта. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який вкрав авто. Він пошкодив дверцята авто Opel. Згодом він зламав замок запалення, завів двигун та поїхав.
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