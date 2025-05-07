12:55  07 травня
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
12:48  07 травня
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
12:19  07 травня
Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 17:43

Працівник СТО вкрав авто і врізався в стовп

07 травня 2025, 17:43
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві затримали працівника СТО, який вкрав чуже авто. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

27-річний киянин звернувся до поліції. Він розповів, що залишив своє авто а сервісному центрі. Проте згодом він дізнався, що машина зникла.

Поліцейські з'ясували, що винен в цьому 24-річний працівник станції обслуговування. Він без дозволу власника сів у Skoda Octavia разом зі знайомим. Поїздка завершилась тим, що вони врізались у стовп та втекли.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який вкрав авто. Він пошкодив дверцята авто Opel. Згодом він зламав замок запалення, завів двигун та поїхав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП
На Одещині внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту
07 травня 2025, 13:22
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
07 травня 2025, 12:55
Подвійний наїзд: у Рівному судитимуть водіїв, які збили пішохода
07 травня 2025, 11:23
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
За хабар поліцейському жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі
07 травня 2025, 19:21
Задля відновлення рівноправ’я в Україні жінок можуть призвати на службу в армію
07 травня 2025, 19:09
У Сумській області ліквідували незаконну врізку у нафтопровід
07 травня 2025, 18:29
Теракт у Харкові та загибель проєктувальника БПЛА: у Міноборони зробили заяву
07 травня 2025, 18:27
Українські дрони завдали удару по ворогу на Харківщині
07 травня 2025, 18:21
На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина
07 травня 2025, 17:59
На Буковині біля кордону з Молдовою затримали 26-річного чоловіка в жіночому вбранні
07 травня 2025, 17:49
Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Харківському напрямку
07 травня 2025, 17:38
На Полтавщині вантажівка зіткнулась з мотоциклом
07 травня 2025, 16:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »