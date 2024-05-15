На Житомирщині чоловіка покарали штрафом за неявку у ТЦК

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Суд виніс вирок за ухилення від мобілізації жителю Романівської громади на Житомирщині. Чоловіка покарали штрафом у 6800 грн

Вирок Романівського райсуду опублікували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Жителя Романова, який є працівником одного із місцевих сільгосппідприємств, обвинувачують у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 ст. 337 КК України.

Згідно із обвинувальним актом, 15 квітня 2024 року чоловік під особистий підпис отримав повістку про прибуття 17 квітня у ТЦК та СП, проте у зазначений термін на час на пункт призначення не з'явився.

"Незважаючи на попередження керівника восьмого відділу ТЦК та СП, житель Романова без поважних на те причин не прибув 17 квітня 2024 року до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Такі дії кваліфікуються як умисне ухилення призовника від військового обліку і є кримінальним проступком", — йдеться в обвинувальному акті.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляду штрафу в розмірі чотириста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканцю Дрогобицького району Львівської області винесли вирок за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.