На Житомирщині поліція почала розслідування через спробу самогубства 12-річного хлопчика

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Нещодавно 12-річний житель Високівської громади на Житомирщині здійснив спробу самогубства. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею доведення до самогубства

Про це розповіла Іванна Сілецька, заступниця начальника відділу комунікації ГУНП в Житомирській області, передає RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Представниця поліції розповіла, що після повного одужання хлопчика будуть проведені експертні дослідження для встановлення його психоемоційного стану.

Іванна Сілецька також зазначила, що родина хлопця перебувала на обліку в соціальних службах, як така, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Високівський сільський голова Микола Бардук розповів, що від самогубства хлопця врятували сусіди.

"Його відправили реанімобілем до Станишівської дитячої лікарні. В суботу ввечері, після 11 він прийшов до тями. Ну а наші представники в понеділок вранці відвідали лікарню, поспілкувалися з лікарями і, отримавши певні консультації, зрозуміли що так просто повертати дитину додому не потрібно. Були зібрані документи, характеристики з ліцею, де він навчався, аби він пройшов курс психологічної реабілітації", - сказав сільський голова.

Він також розповів, що батько хлопця помер, у нього є менший брат і мама.

"Ця сімʼя у нас певний час перебуває на обліку. Мама притягувалась до відповідальності за неналежне виконання батьківських обовʼязків", – розповів Микола Бардук.

Директора обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Довгополий зазначив, що хлопець перебував у лікарні дві з половиною доби. Наразі його виписали.

"Привезли, надали допомогу, обстежили його повністю. Порушень практично немає ніяких. Синець залишився. Ми його перевели в інший заклад, психологи з ним там будуть працювати. Наша психологиня теж із ним працювала", – розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з вікна третього поверху військового ліцею імені Героїв Крут у Львові вистрибнув 14-річний ліцеїст.