фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України, передає RegioNews.

За інформацією прикордонників, трьох невідомих затримали над ранок 14 травня у пункті пропуску "Чоп (Страж)" на кордоні зі Словаччиною. Чоловіки мали із собою паспорти громадян Чехії.

"З'ясувалося, що іноземці прибули в Україну у законний спосіб на весілля знайомої та оселилися у готельному комплексі поблизу кордону. Після весільної церемонії вони мали конфлікт з нареченим та адміністрацією готелю. Іноземців попросили залишити заклад, тож вони вирішили повернутися додому. Оскільки жоден з них на той момент уже не мав при собі грошей, вони вирішили йти у напрямку Словаччини пішки та поза пунктами пропуску", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки склали маршрут руху, орієнтуючись за онлайн картами. Щоб не заблукати, вони пішли вздовж залізничних колій. Коли іноземці зайшли на територію пункту пропуску, їх зупинили прикордонники.

Чоловіків притягнуть до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону (ч. 2 ст.204-1 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники Мукачівського загону затримали шістьох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон з Румунією. Їх затримали у високогір’ї Карпат. Чоловіки зізналися, що за переправу мали заплатити організаторам від 4 до 8 тисяч доларів кожен.