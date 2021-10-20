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20 октября 2021, 16:47 6

Власти Житомира заявили о напряженной ситуации с кислородом в COVID-больницах

20 октября 2021, 16:47 6
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Фото: Рixabay
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В больницах Житомира (№1 и №2), которые принимают больных COVID-19, наблюдается напряженная ситуация с обеспечением кислородом

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

"Ситуация с кислородом достаточно напряженная. Сейчас больницы обеспечены, но мы должны понимать, что все зависит от количества пациентов. Фактически 89-90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке. По сравнению с весной этого года изменилась клиническая картина. Практически все пациенты, которые попадают в приемное отделение а затем в инфекционное, нуждаются в высокопоточной кислородной дотации", - отметила Мисюрова.

По ее словам, если в сентябре расходы кислорода были на уровне 600-800 литров в сутки, то сейчас – 1,5-1,6 тонны.

Житомирские больницы ведут переговоры со всеми производителями кислорода, заключили с ними договоры, но есть проблемы с его поставкой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славутской городской больнице на Хмельнитчине не хватает жидкого кислорода для больных с коронавирусом из-за перебоев с его поставкой.

коронавирус Житомир больница кислород

 
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