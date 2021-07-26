З'явилися подробиці про травми дитини, яка впала з 10-метрової висоти у парку Коростеня
Підліток, який 24 липня у Коростені на Житомирщині у Древлянському парку зірвався з 10 метрової скелі, лише зламав руку
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зазначається, що нині поліція з’ясовує, хто супроводжував підлітка у парку.
"Він нічого не пояснював, чому, як, чи тут друзі були, він казав, що Просто перечепився, упав і далі він не пам’ятає", - розповідають рятувальники.
Раніше повідомлялося, що прибулі в парк медики не могли самостійно добратися до дитини, тому бійці ДСНС, знайшовши обхідний шлях, спустилися до хлопчика, поклали його на медичні ноші та транспортували до "карети" швидкої допомоги.
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