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26 липня 2021, 14:59 952

З'явилися подробиці про травми дитини, яка впала з 10-метрової висоти у парку Коростеня

26 липня 2021, 14:59 952
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Фото з відкритих джерел
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Підліток, який 24 липня у Коростені на Житомирщині у Древлянському парку зірвався з 10 метрової скелі, лише зламав руку

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що нині поліція з’ясовує, хто супроводжував підлітка у парку.

"Він нічого не пояснював, чому, як, чи тут друзі були, він казав, що Просто перечепився, упав і далі він не пам’ятає", - розповідають рятувальники.

Раніше повідомлялося, що прибулі в парк медики не могли самостійно добратися до дитини, тому бійці ДСНС, знайшовши обхідний шлях, спустилися до хлопчика, поклали його на медичні ноші та транспортували до "карети" швидкої допомоги.

Україна парк Житомирська область Коростень дитина

 
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