Появились подробности о травмах ребенка, упавшего с 10-метровой высоты в парке Коростеня
Подросток, который 24 июля в Коростене на Житомирщине в Древлянском парке сорвался с 10 метровой скалы, только сломал руку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что в настоящее время полиция выясняет, кто сопровождал подростка в парке.
"Он ничего не объяснял, почему, как, или здесь друзья были, он говорил, что просто перецепился, упал и дальше он не помнит", - рассказывают спасатели.
Ранее сообщалось, что прибывшие в парк медики не могли самостоятельно добраться до ребенка, поэтому бойцы ГСЧС, найдя обходной путь, спустились к мальчику, положили его на медицинские носилки и транспортировали к "карете" скорой помощи.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"