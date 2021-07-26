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26 июля 2021, 14:59 846

Появились подробности о травмах ребенка, упавшего с 10-метровой высоты в парке Коростеня

26 июля 2021, 14:59 846
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Фото из открытых источников
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Подросток, который 24 июля в Коростене на Житомирщине в Древлянском парке сорвался с 10 метровой скалы, только сломал руку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что в настоящее время полиция выясняет, кто сопровождал подростка в парке.

"Он ничего не объяснял, почему, как, или здесь друзья были, он говорил, что просто перецепился, упал и дальше он не помнит", - рассказывают спасатели.

Ранее сообщалось, что прибывшие в парк медики не могли самостоятельно добраться до ребенка, поэтому бойцы ГСЧС, найдя обходной путь, спустились к мальчику, положили его на медицинские носилки и транспортировали к "карете" скорой помощи.

Украина парк Житомирская область Коростень ребенок

 
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