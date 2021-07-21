На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря
В Житомирской области, в городе Коростень, священник с женщиной-поводырем переходили пути, когда их сбил поезд
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
По словам очевидцев, батюшка из местной церкви в сопровождении женщины пропустили товарный поезд и несмотря на работающую сигнализацию начали переходить пути. В это время двигался еще один поезд. Оба и попали под его колеса. На железной дороге говорят: их работница пыталась предупредить пешеходов об опасности, но тщетно.
Увидеть или услышать предупреждение у пострадавших шансов не было, говорят местные. 73-летний священник передвигается только с помощью женщины-поводыря. Ей 79 и она имеет большие проблемы со слухом.
Напомним, недавно на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране