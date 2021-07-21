На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря

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В Житомирской области, в городе Коростень, священник с женщиной-поводырем переходили пути, когда их сбил поезд

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

По словам очевидцев, батюшка из местной церкви в сопровождении женщины пропустили товарный поезд и несмотря на работающую сигнализацию начали переходить пути. В это время двигался еще один поезд. Оба и попали под его колеса. На железной дороге говорят: их работница пыталась предупредить пешеходов об опасности, но тщетно.

Увидеть или услышать предупреждение у пострадавших шансов не было, говорят местные. 73-летний священник передвигается только с помощью женщины-поводыря. Ей 79 и она имеет большие проблемы со слухом.

Напомним, недавно на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.