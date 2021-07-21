09:37  21 июля
В Украине снова существенно увеличилось новых больных коронавирусом
09:11  21 июля
На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря
08:06  21 июля
Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника
UA | RU
UA | RU
21 июля 2021, 09:11 1938

На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря

21 июля 2021, 09:11 1938
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области, в городе Коростень, священник с женщиной-поводырем переходили пути, когда их сбил поезд

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

По словам очевидцев, батюшка из местной церкви в сопровождении женщины пропустили товарный поезд и несмотря на работающую сигнализацию начали переходить пути. В это время двигался еще один поезд. Оба и попали под его колеса. На железной дороге говорят: их работница пыталась предупредить пешеходов об опасности, но тщетно.

Увидеть или услышать предупреждение у пострадавших шансов не было, говорят местные. 73-летний священник передвигается только с помощью женщины-поводыря. Ей 79 и она имеет большие проблемы со слухом.

Напомним, недавно на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.

Украина поезд Житомир Житомирская область Коростень

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua