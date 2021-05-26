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26 травня 2021, 11:50 262

У Житомирі через аварію без води залишились майже 150 будинків

26 травня 2021, 11:50 262
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Рixabay
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У Житомирі, внаслідок численних поривів на водогоні, 27 багатоповерхівок і 120 будинків у приватному секторі залишилися без води

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив директор комунального підприємства "Житомирводоканал" Андрій Нікітін.

"Вчора о 17-й годині на насосній станції другого підйому стався збій у роботі автоматики, через що виник стрибок тиску. За короткий проміжок часу в нас сталися у місті 23 підтверджені аварії", - зазначив Нікітін.

Він наголосив, що частину аварій вже ліквідували, але ще залишаються 20 поривів. Без водопостачання в місті 27 багатоповерхівок і 120 приватних будинків.

Відомо, що до будинків, де відсутнє водопостачання, забезпечують підвіз води.

Нагадаємо, нещодавно у Мукачеві через аварію без води залишилися жителі 60 вулиць.

вода аварія Житомир аварія Будинок

 
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