10:30  26 мая
Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
13:40  26 мая
Схема на 35 млн: в городском совете Черкасс проводят обыски
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 11:50 272

В Житомире из-за аварии без воды остались почти 150 домов

26 мая 2021, 11:50 272
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Житомире, в результате многочисленных порывов на водопроводе, 27 многоэтажек и 120 домов в частном секторе остались без воды

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил директор коммунального предприятия "Житомирводоканал" Андрей Никитин.

"Вчера в 17 часов на насосной станции второго подъема произошел сбой в работе автоматики, из-за чего возник скачок давления. За короткий промежуток времени у нас произошли в городе 23 подтвержденные аварии", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что часть аварий уже ликвидировали, но еще остаются 20 порывов. Без водоснабжения в городе 27 многоэтажек и 120 частных домов.

Известно, что к домам, где отсутствует водоснабжение, обеспечивают подвоз воды.

Напомним, недавно в Мукачево из-за аварии без воды остались жители 60 улиц.

вода аварія Житомир авария Дом

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram