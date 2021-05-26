В Житомире из-за аварии без воды остались почти 150 домов

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В Житомире, в результате многочисленных порывов на водопроводе, 27 многоэтажек и 120 домов в частном секторе остались без воды

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил директор коммунального предприятия "Житомирводоканал" Андрей Никитин.

"Вчера в 17 часов на насосной станции второго подъема произошел сбой в работе автоматики, из-за чего возник скачок давления. За короткий промежуток времени у нас произошли в городе 23 подтвержденные аварии", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что часть аварий уже ликвидировали, но еще остаются 20 порывов. Без водоснабжения в городе 27 многоэтажек и 120 частных домов.

Известно, что к домам, где отсутствует водоснабжение, обеспечивают подвоз воды.

Напомним, недавно в Мукачево из-за аварии без воды остались жители 60 улиц.