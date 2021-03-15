У Житомирі вандали пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні

Голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко пообіцяв, що усі винні у злочину будуть покарані

Голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко пообіцяв, що усі винні у злочину будуть покарані

Голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко повідомив про те, що вночі у місті невідомі пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні. Він пообіцяв, що усі винні у злочину будуть покарані.

Про це Володимир Федоренко повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт наруги над пам’яттю нашого народу, тих людей, що поклали своє життя у боротьбі за європейські цінності. Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам’ять", - написав він.

Федоренко також зазначив, що вже написав заяви до начальників ГУНП області та обласного управління УСБУ.

"Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх "відомими", щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ", - додав голова облради.

У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт... Posted by Володимир Федоренко on Monday, March 15, 2021

Нагадаємо, на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.