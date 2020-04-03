В Житомире подсчитали недостачу в бюджете из-за карантина

Городской бюджет Житомира из-за введенного карантина и достаточно жестких ограничений недополучил более 25 миллионов гривен

Фото: zt-rada.gov.ua

Городской бюджет Житомира из-за введенного карантина и достаточно жестких ограничений недополучил более 25 миллионов гривен

Как передает RegioNews со ссылкой на Zhitomir.life, об этом во время очередной сессии городского совета сообщила директор департамента бюджета и финансов Дина Прохорчук.

По ее словам, речь идет о недополученных налогах, которые в городской бюджет должны были уплатить предприниматели, которые в силу обстоятельств с коронавирусом этого не сделали.

"В частности, город недополучило 10 миллионов гривен от налога на землю. Еще 7 миллионов городской бюджет не получил налога от доходов физических лиц. Также 5,7 млн грн город недополучил единого налога. Вместе с тем, на полтора миллиона уменьшился доход от арендной платы, а также 1,1 млн грн доход от налога на недвижимое имущество", - уточнила она.

Как отмечается, в общем, только за три месяца 2020 года городской бюджет недополучил 25 миллионов 300 тысяч гривен.

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