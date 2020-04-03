В Житомире подсчитали недостачу в бюджете из-за карантина
Как передает RegioNews со ссылкой на Zhitomir.life, об этом во время очередной сессии городского совета сообщила директор департамента бюджета и финансов Дина Прохорчук.
По ее словам, речь идет о недополученных налогах, которые в городской бюджет должны были уплатить предприниматели, которые в силу обстоятельств с коронавирусом этого не сделали.
"В частности, город недополучило 10 миллионов гривен от налога на землю. Еще 7 миллионов городской бюджет не получил налога от доходов физических лиц. Также 5,7 млн грн город недополучил единого налога. Вместе с тем, на полтора миллиона уменьшился доход от арендной платы, а также 1,1 млн грн доход от налога на недвижимое имущество", - уточнила она.
Как отмечается, в общем, только за три месяца 2020 года городской бюджет недополучил 25 миллионов 300 тысяч гривен.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
- 14:20 03 апреля В Днепропетровской области от COVID-19 вылечилась больная: что известно
- 13:49 03 апреля На Николаевщине в период пандемии коронавируса без работы осталось более 30 работников ЦРЛ
- 13:30 03 апреля На 12 лет осужден агент российской ФСБ
- 13:12 03 апреля Кабмин утвердил жесткий карантин для украинцев
- 13:07 03 апреля Коронавирус на Донбассе: последние новости
- 13:02 03 апреля Власти Житомира рассказали, сколько тратят на одного больного коронавирусом
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств