Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: загинула жінка, серед поранених — дитина
У ніч на 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Зруйнований приватний будинок, пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, а також будівлі закладів освіти.
Внаслідок влучання по приватному будинку загинула 40-річна жінка. Станом на 9:40 відомо про двох поранених, серед них – 14-річна дівчинка.
Оновлено: Кількість поранених зросла до 4 людей.
Нагадаємо, 28 листопада у Білій Церкві Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Також виникла пожежа на території гаражного кооперативу, пошкоджені шість гаражів, вікна у двох багатоповерхівках та об’єкт енергетичної інфраструктури.
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