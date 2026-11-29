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У ніч на 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Зруйнований приватний будинок, пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, а також будівлі закладів освіти.

Внаслідок влучання по приватному будинку загинула 40-річна жінка. Станом на 9:40 відомо про двох поранених, серед них – 14-річна дівчинка.

Оновлено: Кількість поранених зросла до 4 людей.

Нагадаємо, 28 листопада у Білій Церкві Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Також виникла пожежа на території гаражного кооперативу, пошкоджені шість гаражів, вікна у двох багатоповерхівках та об’єкт енергетичної інфраструктури.