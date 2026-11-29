Фото: поліція

ДТП сталася 28 листопада близько 1:40 у селі Свидова Чортківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Subaru Forester, рухаючись у напрямку Чернівців, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Opel Vivaro.

На місці ДТП загинули 35-річний водій Subaru та його 41-річний пасажир. Обидва – жителі Чортківського району.

Водій Opel Vivaro та дві його пасажирки зазнали численних травм. Усіх трьох постраждалих, жителів Чернівецької області, госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада на Закарпатті 17-річний водій збив велосипедиста та протягнув його кілька метрів. Від отриманих травм чоловік загинув.