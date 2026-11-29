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В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

Разрушен частный дом, повреждены многоквартирный и частные дома, а также здания учебных заведений.

В результате попадания по частному дому погибла 40-летняя женщина. По состоянию на 9:40 известно о двух раненых, среди них 14-летняя девочка.

Обновлено: Количество раненых выросло до 4 человек.

Напомним, 28 ноября в Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека. Также возник пожар на территории гаражного кооператива, повреждены шесть гаражей, окна в двух многоэтажках и объект энергетической инфраструктуры.