Россияне атаковали Запорожье КАБами: погибла женщина, среди раненых — ребенок
В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .
Разрушен частный дом, повреждены многоквартирный и частные дома, а также здания учебных заведений.
В результате попадания по частному дому погибла 40-летняя женщина. По состоянию на 9:40 известно о двух раненых, среди них 14-летняя девочка.
Обновлено: Количество раненых выросло до 4 человек.
Напомним, 28 ноября в Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека. Также возник пожар на территории гаражного кооператива, повреждены шесть гаражей, окна в двух многоэтажках и объект энергетической инфраструктуры.
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