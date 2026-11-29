Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

28 листопада та в ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали ударів по логістиці російських військ у Брянській, Донецькій та Луганській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Брянській області РФ уражені три паливозаправники, які використовують для забезпечення військової техніки пальним.

Також у районах Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражені склади матеріально-технічних засобів російських військ.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, 23 листопада та в ніч на 24 листопада Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах російської армії на території Брянської області РФ та Донеччини.