Сили оборони уразили паливозаправники на Брянщині та російські склади на Донбасі
28 листопада та в ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали ударів по логістиці російських військ у Брянській, Донецькій та Луганській областях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Брянській області РФ уражені три паливозаправники, які використовують для забезпечення військової техніки пальним.
Також у районах Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражені склади матеріально-технічних засобів російських військ.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Нагадаємо, 23 листопада та в ніч на 24 листопада Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах російської армії на території Брянської області РФ та Донеччини.
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