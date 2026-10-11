20 загиблих, серед них четверо дітей: у Запоріжжі завершили пошукові роботи після удару РФ

Фото: ДСНС

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок авіаудару загинули 20 людей, серед них — четверо дітей. Ще 17 людей постраждали, зокрема троє дітей

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Унаслідок падіння російської авіабомби було зруйновано під’їзд триповерхового житлового будинку. Також пошкоджень зазнали інші будівлі та приватні будинки.

Рятувальники розібрали конструкції зруйнованого будинку та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучали кінологічні розрахунки з Донецької та Дніпропетровської областей.

Наразі комунальні служби проводять відновлювальні роботи на місці російського удару.

Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Було відомо про 15 загиблих, серед них троє дітей. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського авіаудару.