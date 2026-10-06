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Вдень 6 жовтня російські війська здійснили удар по складському приміщенню у Запоріжжі

Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Після влучання загорілася будівля.

Відомо про трьох постраждалих. Одна людина дістала тяжкі поранення, ще одного чоловіка евакуювали до приїзду парамедиків. Також медичну допомогу надали жінці, її стан оцінюють як нетяжкий.

На місці події працюють всі екстрені служби, наслідки ворожої атаки ще уточнюються.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.