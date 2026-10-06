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Днем 6 октября российские войска нанесли удар по складскому помещению в Запорожье

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

После попадания загорелось здание.

Известно о трех пострадавших. Один человек получил тяжелые ранения, еще одного мужчину эвакуировали до приезда парамедиков. Также медицинскую помощь оказали женщине, ее состояние оценивают как нетяжелое.

На месте работают все экстренные службы, последствия вражеской атаки еще уточняются.

Напомним, с утра 6 октября враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.