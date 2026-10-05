Окупанти просунулися на Запоріжжі – DeepState
Російська армія має певний успіх у Запорізькій області
Відповідні зміни зафіксовані 5 жовтня на оновленій карті бойових дій від проєкту DeepState, передає RegioNews.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Цвіткового (село Пологівського району Запорізької області)", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", базу запуску ударних безпілотників, а також станцію радіоелектронної боротьби.
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
У Карпатах рятувальники транспортували тіло загиблого чоловіка з гори Хом’як
05 жовтня 2026, 10:42Війна на виснаження: РФ тисне на тил, Україна б'є по військовій машині
05 жовтня 2026, 10:36Оптична навігація, нова БЧ та компас: у ГУР розкрили деталі нової модифікації реактивних БпЛА "Герань-4"
05 жовтня 2026, 10:28Конфлікт у центрі Львова: молодик погрожував дівчатам пістолетом
05 жовтня 2026, 10:16Шість областей України частково залишилися без світла
05 жовтня 2026, 10:11На Дніпропетровщині військові ТЦК потрапили в ДТП
05 жовтня 2026, 09:57"Ніка" проти реактивних "шахедів": Зеленський розповів про нову ракету
05 жовтня 2026, 09:50На Сумщині вночі внаслідок ударів дронів сталися пожежі
05 жовтня 2026, 09:43У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки
05 жовтня 2026, 09:29В Одесі через аварію без світла залишилися три райони
05 жовтня 2026, 09:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі блоги »