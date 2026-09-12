Фото: zp.gov.ua

У ніч на 12 вересня російські війська завдали удару чотирма балістичними ракетами по території металургійного комбінату "Запоріжсталь". Це вже третя атака на підприємство за місяць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Запорізьку міську раду.

РФ знову вдарила по підприємству, яке не працювало після попередніх обстрілів 11 та 27 серпня. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура.

Четверо працівників отримали травми, трьох із них госпіталізували. На щастя, обійшлося без загиблих.

Наразі техногенної аварії немає, оскільки виробничі процеси були зупинені ще після попередніх ударів, а кількість людей на території була обмежена.

Операційний директор Групи Метінвест наголосив, що "Запоріжсталь" виробляла чавун і сталь виключно для цивільних потреб. Жодної військової продукції, військових об’єктів чи інших підстав вважати комбінат ціллю не було і немає, а повторні удари РФ спрямовані на знищення промисловості та робочих місць.

Наразі фахівці обстежують пошкоджені об’єкти та ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, також вночі 12 вересня у Запоріжжі внаслідок удару був зруйнований будинок та виникла пожежа. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали травми.