Удар по комбінату "Тольяттікаучук". Фото: Exilenova+

У ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею.

Комбінат спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів та добавок до бензину. Зокрема, каучуки використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Крім того, протягом 11 вересня та в ніч на 12 вересня Сили оборони уразили інші військові об'єкти ворога:

пункти управління БпЛА у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.

склади та місця зберігання ударних БпЛА у Малому Керменчику (Луганська область), Донецьку, Селидовому та Курахівці (Донецька область).

склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки росіян в Алчевську Луганської області.

Робота, спрямована на знищення ключових військово-промислових та логістичних об’єктів ворога, триває.

Нагадаємо, раніше Сили оборони вдарили по порту в Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану. Також підтверджено ураження трьох кораблів у Новоросійську РФ.