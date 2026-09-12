Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вдень 12 вересня в акваторії Чорного моря у Коблевому на Миколаївщині стався вибух протидесантної міни

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

Внаслідок вибуху загинуло подружжя – 43-річний чоловік та 42-річна жінка. Їхня 16-річна донька отримала поранення, їй надали меддопомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, постраждала 40-річна жінка – її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Решетілов зазначив, що ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита, огороджена та мала попередження про мінну небезпеку, проте люди перетнули огородження.

Посадовець наголосив, що перебування на закритих пляжах та у воді несе смертельну загрозу.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині. Є руйнування, виникла пожежа у 25-поверхівці. Кількість постраждалих зросла до 35: серед них – немовля та підліток.