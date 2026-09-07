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07 вересня 2026, 11:32

На Франківщині другий день гасять пожежу торфу: роботи ускладнює сильний вітер

07 вересня 2026, 11:32
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У Калуському районі Івано-Франківської області рятувальники продовжують гасити осередки тління та пожежі торфу на відкритій території

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

6 вересня під час робіт між селищем Рожнятів, селами Рівня та Сваричів рятувальники виявили ще один осередок пожежі торфу приблизно за 1,5 км від основного місця гасіння. Його площа становила близько 2 гектарів.

Станом на 06:30 7 вересня окремі осередки тління залишаються на площі 1,9 га, з яких 1,83 га припадає на торф. На площі 4,1 га займання вже ліквідували, зокрема на 0,22 га торфу.

Гасіння ускладнюють сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Водночас загрози населеним пунктам немає.

До робіт залучені 40 рятувальників та 10 одиниць техніки ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області сталася пожежа на території бази відпочинку. Внаслідок займання загинули дві людини, ще двоє отримали травми.

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пожежа рятувальники вітер ДСНС Івано-Франківська область торфовища
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