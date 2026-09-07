У Запоріжжі через атаку російських дронів загорівся торговельний центр
У ніч на 7 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з торговельних центрів міста
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, внаслідок чого загорівся торговельний центр.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників у напрямку Запоріжжя.
Нагадаємо, російські війська 6 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа на складах логістичної компанії, травмувалися двоє людей.
У Запоріжжі через ранкову атаку РФ поранені дві жінкиВсі новини »
06 вересня 2026, 12:14На Полтавщині внаслідок нічної атаки ворога сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
06 вересня 2026, 11:55На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по інфраструктурі
06 вересня 2026, 10:43
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
У Франківську розслідують обставини загибелі чоловіка, який випав із багатоповерхівки
06 вересня 2026, 18:59Сили оборони уразили Рязанський НПЗ, аеродром та комплекси "Панцир"
06 вересня 2026, 18:09На Івано-Франківщині на трасі зіткнулися Toyota та Volkswagen: троє людей у лікарні
06 вересня 2026, 17:54Жорстка ДТП на Рівненщині: 16-річний мотоцикліст без шолома впав із байка і впав у кому
06 вересня 2026, 17:15У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загорілися склади логістичної компанії
06 вересня 2026, 16:49У Києві з 6 вересня запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози
06 вересня 2026, 16:24У Херсоні від тяжких поранень помер 24-річний хлопець, на області є ще жертви обстрілів
06 вересня 2026, 15:54У Рівному легковик зіткнувся з мотоциклом, постраждали двоє людей
06 вересня 2026, 15:12"Не маю стосунку до прикриття колцентрів": генпрокурор Руслан Кравченко зробив різку заяву після розслідування НАБУ
06 вересня 2026, 14:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі блоги »