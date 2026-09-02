РФ завдала 970 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих, 11 поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, дві людини загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Зокрема, окупанти здійснили 18 авіаударів, 740 атак ударними безпілотниками та один обстріл із РСЗВ. Ще 211 ударів припали на населені пункти області з артилерії.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 59 повідомлень про пошкодження.

Нагадаємо, російські війська 1 вересня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей.