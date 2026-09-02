Фото: ОВА

У ніч на 2 вересня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок та автомобіль. Поранення отримав 45-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Павлоградському районі ворог завдав ударів по Юріївській громаді – там понівечені кілька автомобілів.

На Криворіжжі обстрілів зазнала Зеленодольська громада – пошкоджень зазнали дитячий садок та магазин.

Нагадаємо, 1 вересня у Вишневому Київської області внаслідок атаки російського ударного безпілотника зруйновано конструкції двох таунхаусів, виникла пожежа.