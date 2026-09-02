Ворожа атака на Одесу: зруйновані квартири в 24-поверхівці, 8 постраждалих
Кількість постраждалих внаслідок нічого обстрілу Одеси зросла до 8
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Серед восьми постраждалих – одна дитина. Двоє людей госпіталізовані.
Суттєво пошкоджений 24-поверховий будинок – на кількох поверхах зруйновані квартири. У навколишніх будинках вибиті вікна, пошкоджено автомобілі.
Також зазнали руйнувань приміщення двох навчальних закладів та офісні будівлі.
Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста.
На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання.
Для допомоги постраждалим містянам розгорнуті оперативні штаби.
Нагадаємо, російські війська атакували Одесу в ніч на 2 вересня. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.