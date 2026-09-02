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02 вересня 2026, 07:45

Ворожа атака на Одесу: зруйновані квартири в 24-поверхівці, 8 постраждалих

02 вересня 2026, 07:45
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Фото: МВА
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Кількість постраждалих внаслідок нічого обстрілу Одеси зросла до 8

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Серед восьми постраждалих – одна дитина. Двоє людей госпіталізовані.

Суттєво пошкоджений 24-поверховий будинок – на кількох поверхах зруйновані квартири. У навколишніх будинках вибиті вікна, пошкоджено автомобілі.

Також зазнали руйнувань приміщення двох навчальних закладів та офісні будівлі.

Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста.

На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання.

Для допомоги постраждалим містянам розгорнуті оперативні штаби.

Нагадаємо, російські війська атакували Одесу в ніч на 2 вересня. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

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