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Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 491 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1390 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 62 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО, 1969 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 383 одиниці автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.09.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.