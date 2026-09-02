Сили оборони ліквідували за добу майже 1400 російських окупантів – Генштаб
Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 491 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1390 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 62 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО, 1969 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 383 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Ворожа атака на Одесу: зруйновані квартири в 24-поверхівці, 8 постраждалих
02 вересня 2026, 07:45РФ завдала 970 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих, 11 поранених
02 вересня 2026, 07:39РФ атакувала Вишневе: зруйновано два таунхауси, виникла пожежа
02 вересня 2026, 07:18Росія вдарила по Одесі: пошкоджені житлові будинки, серед постраждалих – дитина
02 вересня 2026, 06:57Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки витратила грошей на весілля
02 вересня 2026, 01:35Будинок фронтмена O.TORVALD постраждав внаслідок російської атаки
02 вересня 2026, 00:55Росіяни атакували будинок, де живе донька Кузьми Скрябіна
02 вересня 2026, 00:35Бензин стрімко дорожчає: як у перший день вересня змінились ціни на АЗС
01 вересня 2026, 23:55Ціни рухнули: базовий фрукт в Україні подешевшав
01 вересня 2026, 23:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі блоги »