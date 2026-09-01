На Херсонщині через російські атаки двоє загиблих і 14 поранених, серед них — двоє дітей
Російські військові 1 вересня атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів. У Херсоні загинули двоє цивільних чоловіків, ще 14 людей дістали поранення та травми
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України.
За даними слідства, станом на 17:30 унаслідок російських атак у Херсоні загинули 43-річний та 59-річний чоловіки.
Упродовж дня в обласному центрі постраждали 14 цивільних, серед них двоє дітей — 2-річна та 11-річна дівчатка.
Внаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки, магазин, церкву та транспортні засоби.
Нагадаємо, що у Херсоні 1 вересня російські військові атакували безпілотником таксі. Унаслідок удару постраждали п’ятеро людей — двоє дітей та троє дорослих.