Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 38-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл травмована 55-річна жінка, ще один 70-річний чоловік зазнав поранень через удар дрона.

У Путивльській громаді внаслідок атаки безпілотника травмовані дві жінки віком 30 та 58 років.

У Сумській громаді через удар БпЛА травмовано трьох чоловіків (46, 62 та 53 років), а 45-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарські та адміністративні приміщення, склади, гаражі, автомобілі та об'єкти підприємств.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документують воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 970 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.