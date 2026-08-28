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Зранку 28 серпня російські війська завдали ударів безпілотниками по районах Херсона, внаслідок чого загинула одна людина та ще троє отримали травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Близько 05:55 у Корабельному районі ворожий дрон поранив 61-річного чоловіка. Потерпілий із проникаючим пораненням грудної клітки власним авто дістався лікарні, проте під час реанімаційних заходів медикам не вдалося врятувати його життя.

У Дніпровському районі близько 04:50 від атаки БпЛА постраждало подружжя: 69-річного чоловіка з множинними уламковими пораненнями тіла та кінцівок госпіталізували до хірургії, а його 70-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. Також у цьому районі внаслідок удару дрона по автомобілю мінно-вибухову травму та поранення спини отримав 47-річний чоловік. Усі травмовані перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, внаслідок чергових російських ударів по території Сумської області загинули двоє людей, ще 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.