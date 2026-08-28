Фото: поліція

Внаслідок чергових російських ударів по території Сумської області загинули двоє людей, ще 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. На місцях влучань працюють правоохоронці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Середино-Будській громаді ворожий безпілотник влучив у житловий будинок – загинула 54-річна жінка.

У Сумській громаді росіяни завдали удару керованими авіабомбами: загинув чоловік, ще п'ятеро цивільних (чоловіки 40, 60 та 75 років та дві жінки 54 та 74 роки) отримали поранення, а дві жінки 20 та 84 років зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, через влучання ворожих дронів поранення дістали 65-річна жінка, 61-річний чоловік та ще двоє людей, серед яких дитина.

Також до лікарні звернувся чоловік, травмований під час атаки БпЛА на Роменську громаду 26 серпня.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 861 удару по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна жінка, ще шестеро людей дістали поранення.