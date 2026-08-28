Армія РФ втратила за добу в Україні 1630 військових
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1630 окупантів, три танки, 55 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 1657 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 493 одиниці автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 24 серпня уразили 66 військових цілей Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них – російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області, а також чотири радіолокаційні станції.
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