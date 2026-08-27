Ціни на пальне рухнули: що відбувається на українських АЗС
В Україні на тлі ріних факторів, зокрема - ситуації на Близькому Сході, регулярно змінюються ціни на пальне. Стало відомо, які зараз цінники на пальне в Україні
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 27 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 83,63 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 80,00 гривні за літр (-0,02 гривні);
- бензин А-92 – 76,91 гривні за літр (-0,04 гривні);
- дизпальне – 92,91 гривні за літр (-0,06 гривні);
- автогаз – 42,88 гривні за літр (-0,85 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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