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25 серпня 2026, 19:58

На Рівненщині судитимуть двох чоловіків за злиту тонну дизеля

25 серпня 2026, 19:58
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Фото: поліція Рівненської області
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На Дубенщині судитимуть 39-річного машиніста та його 38-річного спільника, яких обвинувачують у викраденні майже тонни дизельного пального з локомотива. Завдані АТ "Укрзалізниця" збитки становлять понад 71 тисячу гривень

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловіки незаконно злили дизельне пальне з локомотива, завдавши підприємству майнової шкоди.

Правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозру.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Обоє скористалися правом на заставу.

Досудове розслідування завершене, матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Попри щире каяття, обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні понад мільйона гривень із підприємства у Кропивницькому районі. Усім обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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