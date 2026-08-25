На Рівненщині судитимуть двох чоловіків за злиту тонну дизеля

Фото: поліція Рівненської області

На Дубенщині судитимуть 39-річного машиніста та його 38-річного спільника, яких обвинувачують у викраденні майже тонни дизельного пального з локомотива. Завдані АТ "Укрзалізниця" збитки становлять понад 71 тисячу гривень

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловіки незаконно злили дизельне пальне з локомотива, завдавши підприємству майнової шкоди.

Правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозру.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Обоє скористалися правом на заставу.

Досудове розслідування завершене, матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Попри щире каяття, обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні понад мільйона гривень із підприємства у Кропивницькому районі. Усім обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.