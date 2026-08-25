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25 серпня 2026, 19:40

Наводили удари на позиції FPV-дронів і техніку ЗСУ: на Донеччині трьох зрадників засудили до 15 років тюрми

25 серпня 2026, 19:40
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Трьох жителів Донеччини визнали винними у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Вони передавали російським спецслужбам дані про розташування українських військових, техніки та вогневих позицій.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд визнав чоловіків винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Один із засуджених — житель Костянтинівки — почав співпрацювати з російськими військовими у вересні 2024 року.

Спочатку він передавав дані воєнного характеру через проросійський Telegram-канал його адміністратору, а згодом почав безпосередньо спілкуватися зі співробітником ФСБ РФ. Після переведення куратора на іншу "ділянку" інформатора передали іншому співробітнику російської спецслужби.

Другий засуджений, житель Добропілля, на початку січня 2025 року почав спілкуватися у месенджері зі знайомим військовослужбовцем армії РФ. Він не лише передавав інформацію про українських військових, а й добровільно перевіряв місця, якими цікавився його співрозмовник, попри небезпеку через російські обстріли. У листуванні чоловік також заявляв про готовність служити Росії.

Третій зрадник діяв у Дружківці. Раніше судимий за умисне вбивство та розбій чоловік із березня 2025 року передавав російському куратору розвідувальні дані.

Засуджені повідомляли ворогу про місця розташування особового складу Сил оборони, розвантаження боєприпасів, оборонні укріплення, військову техніку та маршрути руху бронемашин.

Крім того, вони передавали дані про вогневі позиції реактивних систем залпового вогню, артилерії та стартові майданчики для FPV-дронів.

Інформацію зрадники надсилали російській стороні у вигляді фотографій, скриншотів, текстових та відеоповідомлень.

Протиправну діяльність трьох ворожих інформаторів правоохоронці викрили та припинили у серпні 2025 року та березні 2026 року.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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