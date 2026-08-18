Фото: поліція

ДТП сталася 17 серпня близько 22:30 на 214 км траси Виступовичі – Могилів-Подільський неподалік села Гришківці, що у Бердичівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Житель Вінниччини за кермом авто Audi не впорався з керуванням та виїхав на ділянку дороги з недобудованим покриттям. У результаті легковик перекинувся й опинився за межами дороги.

Внаслідок отриманих травм 40-річний водій та 10-річний пасажир загинули на місці. Тіло загиблого водія з понівеченої автівки за допомогою спецінструментів деблокували рятувальники.

Ще одну пасажирку, 36-річну жительку Вінниччини, у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині взяли під варту 17-річного юнака, який збив вагітну жінку. На жаль, медикам не вдалося врятувати ні її, ні ненароджену дитину.