На Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина
ДТП сталася 17 серпня близько 22:30 на 214 км траси Виступовичі – Могилів-Подільський неподалік села Гришківці, що у Бердичівському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.
Житель Вінниччини за кермом авто Audi не впорався з керуванням та виїхав на ділянку дороги з недобудованим покриттям. У результаті легковик перекинувся й опинився за межами дороги.
Внаслідок отриманих травм 40-річний водій та 10-річний пасажир загинули на місці. Тіло загиблого водія з понівеченої автівки за допомогою спецінструментів деблокували рятувальники.
Ще одну пасажирку, 36-річну жительку Вінниччини, у важкому стані госпіталізували до реанімації.
Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини події.
Нагадаємо, на Рівненщині взяли під варту 17-річного юнака, який збив вагітну жінку. На жаль, медикам не вдалося врятувати ні її, ні ненароджену дитину.