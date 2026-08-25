На Київщині зіткнулися чотири авто: серед постраждалих – 13-річна дівчина
На Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали четверо людей, серед них – 13-річна дівчина
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася на 19-му кілометрі автодороги Київ-Знам'янка.
За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобілі Nissan, Audi, Mitsubishi та ВАЗ-21099.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 23-річна водійка Nissan, 34-річна водійка Audi, а також пасажири ВАЗ – 13-річна дівчина та 66-річна жінка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим ушкодження середньої тяжкості. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі. Загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.