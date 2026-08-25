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25 серпня 2026, 11:25

На Київщині зіткнулися чотири авто: серед постраждалих – 13-річна дівчина

25 серпня 2026, 11:25
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Фото: Національна поліція
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На Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали четверо людей, серед них – 13-річна дівчина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася на 19-му кілометрі автодороги Київ-Знам'янка.

За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобілі Nissan, Audi, Mitsubishi та ВАЗ-21099.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 23-річна водійка Nissan, 34-річна водійка Audi, а також пасажири ВАЗ – 13-річна дівчина та 66-річна жінка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим ушкодження середньої тяжкості. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі. Загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.

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